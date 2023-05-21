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Судья Карасев во время матча «Спартак» — ЦСКА удалил футболистов обеих команд с поля за неприличные жесты

Спорт
Судья Карасев во время матча «Спартак» — ЦСКА удалил футболистов обеих команд с поля за неприличные жесты

Арбитр Сергей Карасев удалил форварда «Спартака» Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Рошу на 66‑й минуте матча 28‑го тура МИР РПЛ.

В ходе противостояния футболист красно-белых после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест представителю «армейцев», указав на свой пах. Рошу, поднимаясь с газона, повторил жест Соболева. За неспортивное поведение судья удалил с поля обоих спортсменов прямыми красными карточками. На разбирательство в инциденте было потрачено несколько минут.

Встреча прошла в воскресенье в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Закончилась она победой «Спартака» со счетом 2:1.

В ходе этого матча у красно-белых дважды отличился Квинси Промес. Благодаря этому нидерландец стал лучшим бомбардиром клуба.
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