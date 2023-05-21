Судья Карасев во время матча «Спартак» — ЦСКА удалил футболистов обеих команд с поля за неприличные жесты

В ходе противостояния футболист красно-белых после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест представителю «армейцев», указав на свой пах. Рошу, поднимаясь с газона, повторил жест Соболева. За неспортивное поведение судья удалил с поля обоих спортсменов прямыми красными карточками. На разбирательство в инциденте было потрачено несколько минут.