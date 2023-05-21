Поставки российского СПГ в Китай выросли в январе–апреле на 50% по сравнению с 2022 годом

По данным СМИ, в указанный промежуток времени Москва поставила Пекину 2,14 млн тонн СПГ. В стоимостном выражении его импорт из РФ вырос на 26,3%, превысив 1,65 млрд долларов. Теперь Россия находится на четвертом месте по физическому объему закупаемого Китаем энергоносителя.