Поставки российского СПГ в Китай выросли в январе–апреле на 50% по сравнению с 2022 годом

Главное таможенное управление КНР заявило об увеличении поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Китай в январе — апреле 2023 года. Объем поступающего из РФ топлива вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет портал «Профиль».
По данным СМИ, в указанный промежуток времени Москва поставила Пекину 2,14 млн тонн СПГ. В стоимостном выражении его импорт из РФ вырос на 26,3%, превысив 1,65 млрд долларов. Теперь Россия находится на четвертом месте по физическому объему закупаемого Китаем энергоносителя.
В течение первых четырех месяцев 2023 года ведущим поставщиком СПГ в КНР традиционно была Австралия, продав Китаю 6,8 млн тонн газа. Второе место занял Катар с 5,8 млн тонн, а третья позиция досталась Малайзии — страна поставила Пекину 2,2 млн тонн топлива.