Аналитики рынка недвижимости назвали три района Москвы с самыми низкими ценами на квартиры

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Басманном районе составляет 433,8 тыс. рублей, в Мещанском и Красносельском — 544,2 тыс. рублей и 602,3 тыс. рублей соответственно. Следующими в перечне следуют столичные районы Замоскворечье и Якиманка — там цены на жилье выше первых трех районов. Эксперты отметили, что на спрос влияет льготная ипотека, которая сейчас действует на новостройки.