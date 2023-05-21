Аналитики рынка недвижимости назвали три района Москвы с самыми низкими ценами на квартиры

Аналитики, занимающиеся рынком недвижимости, рассказали, где в Москве можно купить самые дешевые квартиры. В рейтинге экспертов оказались три района российской столицы — Басманный, Мещанский и Красносельский, пишет портал dni.ru.
По данным проведенного исследования, почти в течение всего 2022 года цены на рынке недвижимости Москвы стагнировали, конкуренция росла, а к концу декабря стоимость жилья стала снижаться. Риелторы рассказали, в каких районах российской столицы желающие могут приобрести квартиры в новостройках по самых привлекательным ценам.
Средняя стоимость квадратного метра жилья в Басманном районе составляет 433,8 тыс. рублей, в Мещанском и Красносельском — 544,2 тыс. рублей и 602,3 тыс. рублей соответственно. Следующими в перечне следуют столичные районы Замоскворечье и Якиманка — там цены на жилье выше первых трех районов. Эксперты отметили, что на спрос влияет льготная ипотека, которая сейчас действует на новостройки.