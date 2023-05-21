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Участниками весеннего велофестиваля в Москве стали почти 50 тысяч человек

Общество
Участниками весеннего велофестиваля в Москве стали почти 50 тысяч человек

Фестиваль любителей велоспорта состоялся 21 мая в Москве. Участниками традиционного весеннего мероприятия стали почти 50 тысяч человек, сообщал телеканал «360».

Несмотря на неблагоприятный прогноз синоптиков, над российской столицей вышло солнце, и к велофестивалю смогли присоединиться все желающие. Маршрут весеннего заезда проходил по Садовому кольцу.

В этом году участникам марафона впервые предоставили возможность заехать в четыре фестивальных городка. Каждый из них символизировал транспортные объекты столицы — Большую кольцевую линию метро, Московские центральные диаметры и Московский скоростной диаметр.

Городки представляли собой специально оборудованные площадки, где разместились интерактивные фотозоны, уличный кинотеатр, студия аквагрима, а также веломастерские, фуд-корты и прокат беговелов для детей. Перед участниками выступили артисты велоцирка и представители BMX-шоу.
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