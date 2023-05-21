Бывший владелец квартиры в Серпухове оставил новым жильцам боевую гранату РГД-5 с запалом

Боевую гранату РГД-5 с запалом нашли в квартире в Серпухове Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Снаряд обнаружила супружеская пара. В начале мая молодые люди приобрели квартиру на улице Пушкина в Серпухове и решили сделать ремонт. Среди вещей, оставленных на балконе от предыдущего владельца, лежала выкрашенная в белый цвет граната РГД-5 с запалом.
Супруги незамедлительно вызвали специалистов. Те подтвердили, что граната боевая и представляет опасность. Снаряд направили на экспертизу.
Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде сотрудники ФСБ задержали местного жителя за незаконную торговлю оружием. Он пытался продать пять гранат РГД-5.