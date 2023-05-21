Политолог Кот напомнил японцам, что это США стерли с лица земли Хиросиму, где прошел саммит G7

Японцы должны были выгнать американцев из Хиросимы «поганой метлой, а не встречать хлебом-солью». Об этом в интервью ФАН заявил политолог и публицист Юрий Кот.
Ранее Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Японии сравнил пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму с Артемовском. По его словам, степень разрушения обоих городов практически идентична.
«Очень жаль, что Зеленский, в то время как надо было учить историю, играл в КВН, — заявил Кот. — Если уж сравнивать Артемовск с каким-то уничтоженным городом, то, скорее, с Дрезденом, но уж никак не с Хиросимой. Его утюжили, бомбили, выбивали оттуда нацистов и там не было ядерной бомбы!»
По словам политолога, «цинизм, происходящий сегодня в Хиросиме, является запредельным».
«Американцы в 1945 году бомбили атомным оружием этот город! — заявил эксперт. — А сегодня японцы благодарят их за то, что те воевали во Второй мировой войне против Гитлера! Они даже словом не обмолвились о том, что это именно Вашингтон стер с лица земли Хиросиму и Нагасаки! Это какой-то треш: зигующие украинские нацисты и весь этот прозападный клубок собираются в Хиросиме для того, чтобы этот кровавый клоун Зеленский там выступал, и все это преподносится в качестве движения за мир!»
По словам собеседника ФАН, все было «поставлено с ног на голову».
«Японские власти в очередной раз показывают свое гнилое нутро, абсолютно не прислушиваясь к собственным гражданам, которые знают историю и выступают против происходящего! — заявил Кот. — Ведь трагедия в Хиросиме — это дело рук американцев, и их не встречать хлебом-солью надо, а пинками выгонять из Японии!»
Политолог назвал прошедший саммит G7 «дурным фарсом очень дурных актеров».
«От всего этого так смердит, что диву даешься, как вообще кто-то может серьезно к этому относиться и хоть немного в него верить!» — резюмировал эксперт.
Ранее ФАН писал, что США неслучайно подняли вопрос о вхождении Украины в НАТО.