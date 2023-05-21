Политолог Кот назвал рецепт уничтожения украинского нацизма

Соединенные Штаты ведут войну с Россией силами не только Украины, но и всех стран НАТО. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и публицист Юрий Кот.
Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что получил от своего украинского коллеги Владимира Зеленского заверения в том, что Киев не будет использовать F-16 для атак российской территории.
«Американцам верить — себя не уважать, — заметил Кот. — Вообще вся эта ситуация напоминает мне какое-то шапито, где старый клоун вместе с молодым пытаются сыграть какую-то дурную пьеску, от которой смердит смертью. Мы помним, как Вашингтон говорил о том, что вот, мол, «Джавелины» он Киеву даст, но те полежат на складах во Львове. Разумеется, спустя не очень долгое время мы все увидели их стреляющими в Донбассе!»
Политолог напомнил, что США напали на Россию, используя Украину.
«Так что все эти рассказы о том, что американцы занимались каким-то сдерживанием, что они дадут, а может быть, не дадут эти самолеты, являются элементом войны, которую Вашингтон ведет против Москвы силами Киева, — отметил эксперт. — Да и силами стран НАТО — тоже. А наша с вами задача, понимая все это, не слушать их сладкоголосые увещевания, а просто громить врага, как это сделали ЧВК «Вагнера» в Артемовске».
Собеседник ФАН считает, что «пришло время наступать и давить гадину в ее логове». Он также добавил, что пришло время «в принципе закрывать проект «Украина».
«И вместе с этим названием уничтожится само понятие украинского нацизма, — убежден Кот. — А Байден — ну что тут сказать? Американская собака лает — русский караван идет».
Ранее ФАН писал, что США неслучайно подняли вопрос о вхождении Украины в НАТО.