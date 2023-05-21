Вора-рецидивиста задержали за кражу ордена Дружбы народов РСФСР спустя семь лет в Татарстане

По данным Telegram-канала SHOT, мужчина в 2016 году пришел домой к местному жителю под видом музейного работника. Вор незаметно подменил орден Дружбы народов РСФСР, который принадлежал отцу хозяина, и скрылся. Потерпевший сразу сообщил о пропаже в правоохранительные органы.