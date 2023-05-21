Вора-рецидивиста задержали за кражу ордена Дружбы народов РСФСР спустя семь лет в Татарстане

Злоумышленник представился сотрудником музея и украл у местного жителя редкую государственную награду в 2016 году в Альметьевске.
По данным Telegram-канала SHOT, мужчина в 2016 году пришел домой к местному жителю под видом музейного работника. Вор незаметно подменил орден Дружбы народов РСФСР, который принадлежал отцу хозяина, и скрылся. Потерпевший сразу сообщил о пропаже в правоохранительные органы.
Отыскать злоумышленника удалось только спустя семь лет. Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения предмета, имеющего особую ценность. Отмечается, что мужчина уже имеет судимость по этой же статье.
Ранее в Подмосковье задержали 48-летнюю рецидивистку за серию квартирных краж. Злоумышленница незаметно проникала в помещения, откуда выносила деньги и банковские карты хозяев.