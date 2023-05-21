Операция «бахмутская мясорубка» заняла достойное место среди подвигов русской боевой славы и войдет во все военные учебники мира. А центральную улицу освобожденного города необходимо назвать «проспект Героев-Вагнеровцев», заявил ФАН социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль.
Президент Украины Владимир Зеленский признал потерю бывшего Бахмута перед встречей с американским лидером Джо Байденом. На вопрос журналиста о том, сохраняет ли Киев контроль над городом, он ответил: «Думаю, что нет», назвав произошедшее трагедией.
«На сегодняшний день Бахмут остался только в наших сердцах, от самого города ничего не осталось», — сказал Зеленский.
Грилль отметил, что название Бахмут известно со времен русского царя Иоанна Грозного — с 1571 года. Именно тогда основан важный форпост южных рубежей Российской Империи «Бахмутовская сторожа» на реке Бахмут.
«Крепость защищала Россию от набегов степняков. Название Бахмут было окончательно закреплено за ней и построенным поселением в годы правления Петра I. Впоследствии Бахмут стал городом Екатеринославской губернии, центром Бахмутского уезда с многочисленным населением и развитой промышленностью, где преобладали металлообрабатывающие заводы, солеваренные промыслы, а также сеть банков, обширная торговля и железнодорожный узел», — пояснил собеседник ФАН.
По его словам, тогда Бахмут стал важным торгово-экономическим и культурным центром губернии. В населенном пункте регулярно проводились ярмарки, приуроченные к большим церковным праздникам.
«Город был переименован строителями УССР волевым путем в 1924 году в Артемовск во время начавшейся украинизации в честь революционной клички Федора Сергеева — большевика, профессионального революционера с мутным прошлым в эмиграции в Австралии, где он прожил значительное время.
Сергеев являлся одним из активных организаторов беспорядков, стычек с полицией и смуты российской революции 1905–1907 годов. Во время Гражданской войны зарекомендовал себя как жестокий каратель и богоборец, насаждавший огнем и мечом большевистские порядки и идеологию», — рассказал социолог.
Эксперт добавил, что «товарищ Артем» погиб при не до конца выясненных обстоятельствах в 1921 году, во время испытаний некоего «аэровагона». После этого его имя стало появляться в названиях многочисленных улиц и площадей.
«Переименование Бахмута в Артемовск произошло в 20-е годы во время бурной и насильственной украинизации Донбасса, включенного в УССР без референдумов и учета мнений русского населения. Уже тогда насаждалась мова, вышиванки, искоренялась память о России. Имя большевика пригодилось украинизаторам — таким образом вымарывалась русская история края, насаждались укросоветская идентичность и псевдоистория.
Теперь Бахмут стал местом позора и поражения ВСУ — местом, где массово проявили себя героями воины ЧВК "Вагнер", являющиеся наследниками славы Русского Оружия всех времен! Русские флаги подняты над городом 20 мая, а Владимир Зеленский и его шайка признали поражение своих формирований в Бахмутской битве. Имя Бахмут теперь освящено русским героизмом и кровью. Операция "бахмутская мясорубка" заняла достойное место среди подвигов русской боевой славы и войдет во все военные учебники мира. А центральная улица этого города должна быть названа "Проспект Героев-Вагнеровцев"», — подытожил он.
Ранее Филипп Грилль рассказал ФАН о методе «исторического разрыва» в идеологической обработке Украины. По словам эксперта, ненавидеть Россию и русских, воевать с ними, имея единое великое и славное прошлое, невозможно — для этого и ведут в «незалежной» борьбу с русским языком, Пушкиным и Днем Победы.