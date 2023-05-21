Вице-президент автомобильного союза Антон Шапарин рассказал о вреде тополиного пуха и птичьего помета для машины

Что касается пуха, исход попадания его в радиатор может быть фатальным. Поэтому необходимо как можно чаще чистить автомобиль паром или другим доступным способом. Шапарин объяснил, что «шуба» из пуха, которая образуется между деталью кондиционера и основным радиатором, может привести к перегреву масла, а также к закипанию антифриза.