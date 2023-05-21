Вице-президент автомобильного союза Антон Шапарин рассказал о вреде тополиного пуха и птичьего помета для машины

Сезон цветения тополя, одуванчиков, а также активности птиц может повлечь за собой серьезные последствия для автомобиля. О возможных рисках от загрязнений рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью радио Sputnik.
Он отметил, что лакокрасочное покрытие машины могут повредить тополиные почки или экскременты птиц, поскольку они «практически вклеиваются в лак». В первом случае убрать следы еще может помочь нашатырный спирт. А избавиться от помета можно будет только полировкой покрытия. Чтобы избежать подобных проблем, специалист советует защитить кузов от грязи с помощью воска или керамики.
Что касается пуха, исход попадания его в радиатор может быть фатальным. Поэтому необходимо как можно чаще чистить автомобиль паром или другим доступным способом. Шапарин объяснил, что «шуба» из пуха, которая образуется между деталью кондиционера и основным радиатором, может привести к перегреву масла, а также к закипанию антифриза.