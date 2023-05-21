Разрушения в Хиросиме после ядерного удара напомнили президенту Украины Владимиру Зеленскому Артемовск

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Хиросиму с Артемовском из-за разрушений. Он увидел что-то общее, изучив фотографии города в Японии после взрывов.
Выступая на саммите G7, глава Украины затронул события XX века, когда на Хиросиму была сброшена американская ядерная бомба. Зеленский заявил, что разрушенный Артемовск похож на японский город. Нынешнюю ситуацию на Украине он назвал трагедией.
До этого украинский президент заявил, что в Артемовске по-прежнему находятся бойцы ВСУ. Во время беседы президентом США Джо Байденом он прокомментировал взятие города.
Накануне стало известно об освобождении Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер». Они водрузили над городом флаги России и «оркестра».