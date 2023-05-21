Нидерландский форвард Квинси Промес обошел Егора Титова и стал лучшим бомбардиром «Спартака»

Футболист из Нидерландов Квинси Промес обошел экс-форварда «Спартака» Егора Титова и стал лучшим бомбардиром команды в чемпионатах России.
В воскресенье, 21 мая, проходит матч 28-го тура чемпионата РФ между «Спартаком» и ЦСКА. По итогам первого тайма команды идут с ничьей 1:1.
В команде красно-белых мяч забил нападающий Промес. Этот гол стал 87-м, что сделало его лучшим бомбардиром «Спартака». Ранее это звание носил Титов, забивший 86 мячей.
Всего Промес сыграл 173 матча в Российской премьер-лиге. В них он забил 87 мячей и совершил 40 ассистов. Это сделало игрока самым результативным легионером в истории чемпионатов страны.
Ранее Квинси Промес заявил, что игроки петербургского клуба «Зенит» не уважают «Спартак», поэтому последние игры выходят очень конфликтными.