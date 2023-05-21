«Физкульт-привет». «Интер» и «Манчестер Сити» — в финале Лиги чемпионов, Рублев ругается, Ковальчук покорила «Эверест»

Прошедшая неделя в очередной раз подарила нам гамму самых разных эмоций в мире большого спорта. Всем физкульт-привет! Сегодня подведем итоги полуфиналов сразу трех футбольных еврокубков, узнаем, какая команда смогла отыграть счет 0:4 после первого матча. Кроме того, мы расскажем, жена какого прославленного хоккеиста покорила «Эверест» и посмотрим, в какую нелепую ситуацию попал российский теннисист Андрей Рублев. Поехали!
Конец мая всегда ознаменовывается развязкой сразу в трех сильнейших клубных турнирах европейского континента. «Интер» по сумме двух матчей оказался сильнее «Милана» в полуфинале Лиги чемпионов, а «Манчестер Сити» обыграл мадридский «Реал» и впервые в своей истории пробился в финал турнира. В Лиге Европы свое превосходство над всеми доказала испанская «Севилья», пройдя туринский «Ювентус». При этом «Рома» во второй раз подряд за два года сыграет в финале еврокубка.
Развязка наступает и во втором по значимости футбольном турнире Англии Чемпионшипе. «Шеффилд Уэнсдей» проиграл в первом матче плей-офф «Петерборо» со счетом 0:4. Не сложно догадаться, что во второй встрече «Шеффилду» нужно было отыграть четыре мяча и им это удалось сделать. Сначала футболисты дожали «Петерборо» в компенсированное время, а затем обыграли своих соперников в серии послематчевых пенальти.
Российский теннисист Андрей Рублев попал в комичную ситуацию на «Мастерсе» в Риме. Спортсмен остался недоволен своими действиями после одного из розыгрышей в матче против немца Янника Ханфманна. Свои эмоции он выплеснул с помощью богатого русского языка, используя всевозможные нецензурные слова. Судья решил поинтересоваться, что сказал Рублев, однако россиянин решил оставить этот эпизод без подробностей.
Николь Ковальчук — супруга российского хоккеиста Ильи Ковальчука, покорила «Эверест». Девушка добралась до самой высокой отметки над уровнем земли. Соответствующее фотоподтверждение Ковальчук опубликовала на своих страницах в социальных сетях. Стоит отметить, что супруга хоккеиста прошла серьезную подготовку, после чего отправилась в четырехмесячное путешествие.
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