«Физкульт-привет». «Интер» и «Манчестер Сити» — в финале Лиги чемпионов, Рублев ругается, Ковальчук покорила «Эверест»

Конец мая всегда ознаменовывается развязкой сразу в трех сильнейших клубных турнирах европейского континента. «Интер» по сумме двух матчей оказался сильнее «Милана» в полуфинале Лиги чемпионов, а «Манчестер Сити» обыграл мадридский «Реал» и впервые в своей истории пробился в финал турнира. В Лиге Европы свое превосходство над всеми доказала испанская «Севилья», пройдя туринский «Ювентус». При этом «Рома» во второй раз подряд за два года сыграет в финале еврокубка.