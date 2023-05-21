Два пилота погибли в результате крушения военного вертолета талибов в Афганистане

На севере Афганистана произошла авиакатастрофа. Потерпел крушение боевой вертолет.
Информацию о падении воздушного судна подтвердило министерство обороны контролирующего Афганистан движения «Талибан»✱✱ (террористическая организация, запрещена в РФ). По имеющимся данным, утром 21 мая вертолет MD-530 вылетел из аэропорта Мазари-Шариф в провинцию Саманган с целью патрулирования. В ходе полета у машины возникли технические проблемы.
В результате вертолет столкнулся с линией высокого напряжения. Оба пилота погибли. Министерство обороны начало расследование причин инцидента.
Ранее истребитель McDonnell Douglas F/A-18 Hornet потерпел крушение на авиабазе в испанской Сарагосе. Пилот воздушного судна успел катапультироваться, получив незначительные травмы.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация