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Два пилота погибли в результате крушения военного вертолета талибов в Афганистане

Происшествия
Два пилота погибли в результате крушения военного вертолета талибов в Афганистане

На севере Афганистана произошла авиакатастрофа. Потерпел крушение боевой вертолет.

Информацию о падении воздушного судна подтвердило министерство обороны контролирующего Афганистан движения «Талибан»✱✱ (террористическая организация, запрещена в РФ). По имеющимся данным, утром 21 мая вертолет MD-530 вылетел из аэропорта Мазари-Шариф в провинцию Саманган с целью патрулирования. В ходе полета у машины возникли технические проблемы.

В результате вертолет столкнулся с линией высокого напряжения. Оба пилота погибли. Министерство обороны начало расследование причин инцидента.

Ранее истребитель McDonnell Douglas F/A-18 Hornet потерпел крушение на авиабазе в испанской Сарагосе. Пилот воздушного судна успел катапультироваться, получив незначительные травмы.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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