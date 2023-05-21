Два пилота погибли в результате крушения военного вертолета талибов в Афганистане

Информацию о падении воздушного судна подтвердило министерство обороны контролирующего Афганистан движения «Талибан»✱✱ (террористическая организация, запрещена в РФ). По имеющимся данным, утром 21 мая вертолет MD-530 вылетел из аэропорта Мазари-Шариф в провинцию Саманган с целью патрулирования. В ходе полета у машины возникли технические проблемы.