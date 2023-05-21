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Кардиолог Элизабет Клодас порекомендовала есть листовую зелень и авокадо для снижения уровня холестерина

Общество
Кардиолог Элизабет Клодас порекомендовала есть листовую зелень и авокадо для снижения уровня холестерина

Врач-кардиолог Элизабет Клодас перечислила продукты, улучшающие состояние сердечно-сосудистой системы, сообщает CNBC.

Медицинский специалист рассказала, что для понижения уровня «плохого» холестерина в крови необходимо ввести в свой рацион продукты богатые клетчаткой и антиоксидантами. К ним относятся горох, нут, любая листовая зелень, орехи и авокадо.

По словам Клодас, подобная диета поддерживает здоровье сосудов и сердца, а также снижает риск возникновения инфаркта. Врач советует регулярно заниматься спортом, отказаться от вредных привычек и избегать стрессов.

Ранее терапевт Григорий Сапего посоветовал людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы исключить колбасу из рациона питания. Он рассказал, что в мясных изделиях содержится много соли и жиров, которые провоцируют гипертонию.
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