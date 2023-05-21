В День полярника в Москве запустили просветительский проект для учащихся под названием «Встреча поколений»

Это сейчас Анатолий Сагалевич так скромно говорит о своем достижении, но 2 августа 2007 года он заставил весь мир говорить о России, установив флаг нашей страны в точке географического полюса на глубине 4261 метр. Тогда на Западе его стали критиковать, обвинив Россию в том, что она претендует на звание хозяйки мира.