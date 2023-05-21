В День полярника в Москве запустили просветительский проект для учащихся под названием «Встреча поколений»

21 мая отмечено в календаре как Всероссийский День полярника. Торжественное мероприятие, посвященное 10-й годовщине празднования этого события, прошло на полях мемориального музея знаменитого советского телеведущего программы «Клуб путешественников» Юрия Сенкевича.
Просветительский проект, получивший название «Встреча поколений», объединил полярников, геологов и исследователей морских глубин с одной целью — передать опыт и знания молодому поколению. С приветственным словом выступил член Комитета Совета Федерации Анатолий Широков.
«По долгу службы я сейчас работаю в Москве, но самая главная моя мечта знаете какая? Вернуться на север. Приходите на север, будем работать вместе», — призвал учащихся Широков.
После торжественного поднятия флагов и церемонии открытия мероприятия кадеты и школьники отправились слушать лекции от покорителей севера и участвовать в различных квизах и квестах.
Слова напутствия будущим полярникам прозвучали и из уст акванавта Анатолия Сагалевича. Это он установил отечественный рекорд, погрузившись на глубину свыше шести километров, это к нему обращался Джеймс Кэмерон с просьбой о помощи в съемке «Титаника», а 15 лет назад, управляя глубоководным аппаратом «Мир», Сагалевич установил флаг Российской Федерации на дне самой северной точки мира.
«Вот этой рукой, с помощью манипулятора там оставили флаг. Меня иногда спрашивают: «Как Вы думаете, стоит он там или нет?». А я говорю: «А вы сходите, посмотрите», — сказал ученый.
Это сейчас Анатолий Сагалевич так скромно говорит о своем достижении, но 2 августа 2007 года он заставил весь мир говорить о России, установив флаг нашей страны в точке географического полюса на глубине 4261 метр. Тогда на Западе его стали критиковать, обвинив Россию в том, что она претендует на звание хозяйки мира.
«Я ответил следующим образом: в 1969 году американцы слетали на Луну и поставили там флаг, но почему-то никто не сказал, что Луна теперь американская», — рассказал Сагалевич.
Тем временем российские ученые активно продолжают изучение арктической зоны, готовя специалистов-полярников во всех отраслях этой науки и не только.
«Пока в арктической зоне приоритет — это добыча углеводородов и все, что связано с этим, но это не отменяет того, что там нужны мореходы, врачи, учителя, логисты. Это такая же обычная жизнь, но на севере. Поэтому все профессии, которые востребованы в нашем обществе, они востребованы и там», — объяснил Анатолий Широков.
Всего участие в проекте «Встреча поколений» примут свыше 350 учащихся 7-8 классов школ, лицеев, гимназий, воспитанники кадетских корпусов, детских домов, юнармейцы, а также ребята из Луганской и Донецкой Народных Республик.