Пожилая петербурженка обнаружила пропажу 8,5 млн рублей со своего счета спустя четыре года

Мошенница украла с банковского счета пенсионерки 8,5 миллиона рублей четыре года назад. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и области.
Накануне днем 76-летняя жительница Фрунзенского района обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что пришла в отделение банка, чтобы оформить доверенность на свою дочь, однако не обнаружила на своем счету внушительной суммы денег.
Оказалось, что 8,5 миллиона были выданы по доверенности на имя неизвестной женщины еще в 2019 году. Сейчас мошенницу разыскивает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мошенники обманули другую пенсионерку из Петербурга. Пожилая женщина перевела мошенникам более полумиллиона рублей через систему Skype.