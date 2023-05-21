Певец Борис Гребенщиков допустил наличие оккультных практик в современной политической реальности

В интервью журналисту Михаилу Зыгарю (признан иноагентом в РФ) основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (признан иноагентом в РФ) предположил, что в современном мире возможно использование оккультных практик при принятии политических решений.
По его словам, могут существовать определенные специальные службы, которые занимаются сверхъестественным. Он объяснил эту мысль тем, что если, например, в Германии в 1940-е годы использовали подобные ритуалы, то не исключено, что к этому прибегают и сейчас.
«Я подозреваю, что этому есть где-то место. Ведь демон государственности не думает, он вдохновляет. И люди, подпадающие под него, принимают решение в его пользу. Чаще всего они выглядят больными или пьяными, или просто не в себе», — размышляет музыкант.
Ранее на Гребенщикова был составлен административный протокол, по которому ему грозил штраф в размере 50 тысяч рублей.