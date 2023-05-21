210 лет тому назад, 21 мая 183 года, победоносно для русской армии и союзников завершилось сражение при Бауцене, начавшееся 20 мая. Европа освобождалась от Наполеона, главным образом, усилиями России, хотя и не только.
Союзной русско-прусской армии под командованием Петра Витгенштейна противостояли французы во главе со своим императором, потрепанным, но все еще неугомонным. Местечко Бауцен расположено в 40 километрах от Дрездена и именно здесь произошла вторая крупная битва в ходе компании 1813 года.
Сегодня об этом мало вспоминают, но годы Наполеоновского нашествия Россия и Пруссия протянули друг другу руку помощи.
Многие прусские офицеры после оккупации их родины «корсиканским чудовищем» потянулись на русскую службу, чтобы отомстить за поруганную честь и вернуть ей свободу. Тот же Петр Витгенштейн — прусский офицер, ставший русским. На русской службе находился тогда и знаменитый военный теоретик Карл фон Клаузевиц.
В те годы между русскими и прусаками возникло настоящее боевое братство и дружба. Казаки прикалывали на свои шапки прусские кокарды, а воины прусских ополчений проникались русской военной символикой и самим духом.
Фельдмаршал Михаил Кутузов из города Калиш обратился с воззванием к прусскому народу. Именно к народу, поскольку среди т.н. «элиты» нашлось немало прислужников Наполеона. Михаил Илларионович призвал к широкой партизанской войне, к той самой «дубине», что уже гвоздила надменных французов на просторах России. Призыв был услышан народ пошел в ландвер и прочие формирования, горевшие желанием бить врага.
Об этом мало кто из власть предержащих Германии и Европы вспоминает сейчас, но из истории, как и из песни слов не выкинешь. Хотя русофобы этого не понимают.