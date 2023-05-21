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Пожарные борются с огнем на 1,5 тыс. квадратных метров в Арамиле Свердловской области

Происшествия
Пожарные борются с огнем на 1,5 тыс. квадратных метров в Арамиле Свердловской области

В городе Арамиль Свердловской области горит хозяйственная постройка. Спасатели борются с пожаром на площади 1500 кв. метров.

В ГУ МЧС России по региону сообщили, что плотная застройка объектов и порывы ветра повлияли на распространение огня. В дальнейшем он перешел на многоквартирный жилой дом барачного типа.

Из-за происшествия 36 человек покинули охваченное огнем здание. Информации о пострадавших пока нет. На ликвидацию огня отправился 31 человек и десять единиц техники.

Ранее сообщалось о еще одном возгорании в регионе. Пожар произошел около трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск.
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