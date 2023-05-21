Пресс-секретарь Захара Прилепина: госпитализированному писателю начали проводить реабилитационные мероприятия

Состояние российского писателя Захара Прилепина остается стабильным. Об этом сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.
По ее словам, журналист пока остается в палате интенсивной терапии по рекомендации врачей. С сегодняшнего дня ему начали проводить первые реабилитационные мероприятия.
Писатель уже присаживается и опускает ноги с постели. В дальнейших планах расширение реабилитационных упражнений с участием методиста лечебной физкультуры.
В начале мая на Захара Прилепина было совершено покушение. В результате подрыва автомобиля в Нижегородской области он выжил и сейчас проходит лечение. Подробности покушения и о планах по возвращению в зону спецоперации писатель рассказал в интервью ФАН.