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Пресс-секретарь Захара Прилепина: госпитализированному писателю начали проводить реабилитационные мероприятия

Происшествия
Пресс-секретарь Захара Прилепина: госпитализированному писателю начали проводить реабилитационные мероприятия

Состояние российского писателя Захара Прилепина остается стабильным. Об этом сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

По ее словам, журналист пока остается в палате интенсивной терапии по рекомендации врачей. С сегодняшнего дня ему начали проводить первые реабилитационные мероприятия.

Писатель уже присаживается и опускает ноги с постели. В дальнейших планах расширение реабилитационных упражнений с участием методиста лечебной физкультуры.

В начале мая на Захара Прилепина было совершено покушение. В результате подрыва автомобиля в Нижегородской области он выжил и сейчас проходит лечение. Подробности покушения и о планах по возвращению в зону спецоперации писатель рассказал в интервью ФАН.
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