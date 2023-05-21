Писатель Захар Прилепин присоединился из больницы к флешмобу #СкажиСпасибоВагнерам

Писатель Захар Прилепин, находящийся в больнице после пережитого 6 мая покушения, присоединился к флешмобу #СкажиСпасибоВагнерам, поблагодарив бойцов «оркестра» за взятие Артемовска. Видеообращением поделилась его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.
До этого руководитель пресс-службы писателя сообщала, что Захар Прилепин перенес еще одну операцию, которая длилась пять часов. После хирургического вмешательства литератор поделился, что «жив, полон надежд», а также поблагодарил врачей, которые по его просьбе стараются все делать быстрее, «насколько это возможно». Подробнее о покушении на публициста можно узнать из эксклюзивного интервью ФАН.
К флешмобу присоединились сотни россиян, выразив «оркестрантам» искренние слова благодарности за освобождение Артемовска от сил противника. Среди тех, кто записал свои видеопослания бойцам ЧВК «Вагнер», оказалось немало знаменитостей. Так, единый порыв пользователей Рунета поддержал певец Родион Газманов, депутат от ЛДПР Василий Власов, журналист RT Константин Придыбайло и другие медийные личности.
Напомним, что 20 мая бойцы ЧВК «Вагнер» полностью освободили Артемовск от сил ВСУ. О взятии города сообщил основатель подразделения Евгений Пригожин. После установления контроля над всей территорией населенного пункта «музыканты» водрузили флаги РФ и «оркестра». Операция по освобождению города длилась 224 дня.
Пригожин поблагодарил россиян за поддержку бойцов и тех, кто отдал жизнь, защищая интересы Родины. Также основатель ЧВК «Вагнер» выразил слова благодарности генералу армии РФ Сергею Суровикину за возможность провести «бахмутскую мясорубку» и президенту страны Владимиру Путину за честь защищать Россию.