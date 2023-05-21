Писатель Захар Прилепин присоединился из больницы к флешмобу #СкажиСпасибоВагнерам

До этого руководитель пресс-службы писателя сообщала, что Захар Прилепин перенес еще одну операцию, которая длилась пять часов. После хирургического вмешательства литератор поделился, что «жив, полон надежд», а также поблагодарил врачей, которые по его просьбе стараются все делать быстрее, «насколько это возможно». Подробнее о покушении на публициста можно узнать из эксклюзивного интервью ФАН.