Мария Захарова назвала США королевством кривых зеркал из-за отсутствия у Байдена намерений объявить дефолт в стране

Захарова в личном Telegram-канале написала, что все осознают преобладание объемов затрат США над доходами. Представитель ведомства указала, что экономика страны поддерживается работой печатного станка и размещением военных баз по всему миру. По ее словам, все главы США признают, что дефолт является политическим, а не экономическим показателем.