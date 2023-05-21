Мария Захарова назвала США королевством кривых зеркал из-за отсутствия у Байдена намерений объявить дефолт в стране

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова президента США Джо Байдена об отсутствии планов по объявлению в стране дефолта по долговым обязательствам. Она назвала Соединенные Штаты королевством кривых зеркал.
Захарова в личном Telegram-канале написала, что все осознают преобладание объемов затрат США над доходами. Представитель ведомства указала, что экономика страны поддерживается работой печатного станка и размещением военных баз по всему миру. По ее словам, все главы США признают, что дефолт является политическим, а не экономическим показателем.
При этом ранее американский лидер не давал гарантий, что в стране не объявят дефолт. Байден отметил, что в Белом доме изучают возможные методы по недопущению этой ситуации.