Претория, 21 мая. Делегаты африканских стран в ходе трехдневной рабочей встречи обсудили стратегию развития аграрного сектора.
Конференция прошла под эгидой Ассоциации по укреплению сельскохозяйственных исследований в Восточной и Центральной Африке (ASARECA), членами которой являются 15 государств Черного континента. Повесткой мероприятия стал вопрос о том, каким образом обеспечить будущие поколения продовольствием.
По результатам встречи официальные лица пришли к соглашению о необходимости проведения исследований в области фермерского хозяйства. Они должны помочь земледельцам создать надежные системы посева, решить проблемы болезней злаковых культур и животных.
Увеличение объема продовольствия потребует наращивания производственных мощностей предприятий. Поэтому членам ASARECA важно будет задуматься о приобретении технологий и инвестициях, отметил исполнительный директор организации. По его мнению, африканские государства должны быть полноценными участниками международного рынка сельскохозяйственной продукции.
В настоящее время проблема с голодом на Черном континенте обострилась в связи с нарушениями условий «зерновой сделки» со стороны коллективного Запада. Однако Россия готова оказывать помощь беднейшим странам.