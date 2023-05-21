Африканские чиновники обсудили стратегию развития сельскохозяйственного сектора континента

Конференция прошла под эгидой Ассоциации по укреплению сельскохозяйственных исследований в Восточной и Центральной Африке (ASARECA), членами которой являются 15 государств Черного континента. Повесткой мероприятия стал вопрос о том, каким образом обеспечить будущие поколения продовольствием.