В свое время музыкант Виктор Цой всеми способами хотел избежать армии. Поэтому он решил заполучить психиатрический диагноз, чтобы гарантированно не пойти на службу. Певец Борис Гребенщиков (признан иноагентом в РФ) вспоминает, как провожал своего друга в одну из психлечебниц Санкт-Петербурга.
По словам поэта, Цой готовился к этому достаточно продолжительное время. После принятия окончательного решения он пришел поздно ночью и попросил проводить его до городской психиатрической больницы №3 имени И.И. Скворцова-Степанова в Северной столице.
«Ну как, собственно, я его провожал в дурдом... Я был последним, кого он видел перед тем, как туда лечь», — заключил рок-музыкант в интервью журналисту Михаилу Зыгарю (признан иноагентом РФ).
Ранее телеведущая Яна Чурикова раскритиковала исполнительницу Аню Мун, дочь Виктора Салтыкова, за незнание репертуара российской песенной эстрады.