«Я его провожал в дурдом»: певец Борис Гребенщиков рассказал историю, как Виктор Цой не пошел в армию

В свое время музыкант Виктор Цой всеми способами хотел избежать армии. Поэтому он решил заполучить психиатрический диагноз, чтобы гарантированно не пойти на службу. Певец Борис Гребенщиков (признан иноагентом в РФ) вспоминает, как провожал своего друга в одну из психлечебниц Санкт-Петербурга.