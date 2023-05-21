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«Я его провожал в дурдом»: певец Борис Гребенщиков рассказал историю, как Виктор Цой не пошел в армию

Общество
«Я его провожал в дурдом»: певец Борис Гребенщиков рассказал историю, как Виктор Цой не пошел в армию

В свое время музыкант Виктор Цой всеми способами хотел избежать армии. Поэтому он решил заполучить психиатрический диагноз, чтобы гарантированно не пойти на службу. Певец Борис Гребенщиков (признан иноагентом в РФ) вспоминает, как провожал своего друга в одну из психлечебниц Санкт-Петербурга.

По словам поэта, Цой готовился к этому достаточно продолжительное время. После принятия окончательного решения он пришел поздно ночью и попросил проводить его до городской психиатрической больницы №3 имени И.И. Скворцова-Степанова в Северной столице.

«Ну как, собственно, я его провожал в дурдом... Я был последним, кого он видел перед тем, как туда лечь», — заключил рок-музыкант в интервью журналисту Михаилу Зыгарю (признан иноагентом РФ).

Ранее телеведущая Яна Чурикова раскритиковала исполнительницу Аню Мун, дочь Виктора Салтыкова, за незнание репертуара российской песенной эстрады.
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