Россияне назвали «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина любимым советским детективом

Зрители телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» проголосовали за свои любимые советские детективы. Рейтинг возглавила культовая пятисерийная картина Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», пишет ТАСС.
Всего в опросе приняли участие более 2,7 тыс. человек. За телефильм «Место встречи изменить нельзя», поставленный по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия», свои голоса отдали 43% респондентов. В основу любимого многими поколениями произведения легло настоящее уголовное дело. По одной из версий, снять фильм по книге Вайнеров предложил сам Владимир Высоцкий, исполнивший в ленте роль Глеба Жеглова.
Вторую строчку зрительского рейтинга занял цикл фильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Советскую версию истории про легендарного британского сыщика, созданную по произведениям Артура Конан Дойля, любимым детективом назвали 38,5% опрошенных. Замыкает тройку лидеров картина Аллы Суриковой «Ищите женщину», где главную роль исполнила актриса Софико Чиаурели.