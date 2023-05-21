Россияне назвали «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина любимым советским детективом

Всего в опросе приняли участие более 2,7 тыс. человек. За телефильм «Место встречи изменить нельзя», поставленный по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия», свои голоса отдали 43% респондентов. В основу любимого многими поколениями произведения легло настоящее уголовное дело. По одной из версий, снять фильм по книге Вайнеров предложил сам Владимир Высоцкий, исполнивший в ленте роль Глеба Жеглова.