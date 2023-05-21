Автокатастрофа унесла жизни 12 человек на юго-западе Нигерии

Абуджа, 21 мая. Около 20 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на юго-западе Нигерии.
Как сообщают очевидцы, ДТП произошло на трассе Ифе-Ибадан в штате Осун. В результате лобового столкновения двух рейсовых автобусов на месте погибли 12 человек, еще восемь пассажиров получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.
Причиной аварии стало несоблюдение скоростного режима. Об этом рассказал представитель командования Корпуса гражданской обороны Нигерии. Он напомнил местным жителям о важности соблюдения правил дорожного движения, чтобы избежать человеческих жертв.
Автокатастрофы являются нередким событием в африканской стране. По данным отчета Федерального корпуса безопасности дорожного движения (FRSC) ежегодно в ДТП погибают более 40 000 граждан республики.
Аналитики центра SBM Intelligence сообщили, что основной причиной аварий становится плохое качество покрытия автомагистралей. Не менее важным фактором они называют большое количество однополосных дорог и неудовлетворительную подготовку будущих водителей.