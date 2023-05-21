Автокатастрофа унесла жизни 12 человек на юго-западе Нигерии

Как сообщают очевидцы, ДТП произошло на трассе Ифе-Ибадан в штате Осун. В результате лобового столкновения двух рейсовых автобусов на месте погибли 12 человек, еще восемь пассажиров получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.