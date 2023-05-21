В Израиле не стихают протесты против судебной реформы

К требованиям отказаться от спорных законов прибавились претензии к проекту бюджета.
На субботние акции протеста против судебной реформы в Израиле вышло до сотни тысяч людей, передает Haaretz.
Демонстранты, которые несли в руках множество государственных флагов, перекрыли центральную магистраль в Тель-Авиве и скандировали лозунг: «Израиль — это почти диктатура». Как отметил в беседе с прессой один из протестующих, до замены демократии подобным режимом стране осталось «несколько часов хода». Аналогичные опасения выразили и другие участники акции.
О каких-либо стычках демонстрантов с силовыми структурами не сообщалось. Однако без происшествий не обошлось: два человека были сбиты автомобилями, причем один из водителей, судя по всему, намеренно совершил наезд на митингующего.
По данным местных СМИ, в прошлую субботу общее количество демонстрантов было несколько ниже обычного. Вероятно, это было связано с конфликтом между сектором Газа и Тель-Авивом, который в тот же день был завершен при посредничестве Египта. Однако накануне протесты вновь усилились: в двадцатую с начала демонстраций субботу на улицы вышли от 90 до 100 тысяч человек.
Примечательно, что теперь лидеры митингов включили в перечень требований новые вопросы. В частности, оппозиция указала на планирование бюджета, который должен быть окончательно утвержден 22 мая: все больше средств из казны уходит на финансирование ультраортодоксальных партий и организаций.
При этом фактически на их поддержку идут те деньги, что в виде налогов выплачивает и светская часть населения страны. По словам экс-сотрудника Минфина Израиля Шауля Меридора, действующее правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху продвигает «экстремистскую» повестку дня, не обращая внимание на мнения и предупреждения профессионалов.
«Правительство принимает бюджет, в котором очень четко обозначены его приоритеты. Ешивы (еврейские религиозные образовательные учреждения) важнее работы, невежество и талоны на питание важнее образования», — отметил бывший чиновник.
На акции протеста в городе Пардес-Хана-Каркур на севере Израиля к участникам обратился экс-глава Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) Карми Гиллон. Он назвал ультраортодоксальных политиков страны «еврейским джихадом», представляющим «экзистенциальную угрозу государству».
Демонстрации вспыхнули с новой силой из-за комментариев главы Минюста Израиля Ярива Левина. Чиновник сообщил, что после окончательного утверждения бюджета он будет добиваться принятия как минимум некоторых «фрагментов» судебной реформы. При этом Левин дал понять, что на этот шаг его команда пойдет даже в одностороннем порядке, если переговоры с оппозицией ни к чему не приведут. Также он намекнул, что в случае непринятия законопроекта может уйти в отставку.
Противоречия по поводу бюджета существуют и внутри правящей коалиции: каждая сторона старается перетянуть одеяло на себя и в последний момент выдвигает дополнительные требования. Тем не менее лидеры этих партий ожидают, что достигнут консенсуса и в итоге утвердят проект.
Многотысячные протесты продолжаются в Израиле с начала года. Поводом стало намерение правительства премьера Биньямина Нетаньяху провести ряд реформ, которые расширят полномочия кабмина и парламента, одновременно «урезав» функции Высшего суда справедливости. Наблюдатели полагают, что Нетаньяху, подстраивая законодательство под себя, пытается также избежать наказания в рамках заведенных против него уголовных дел.