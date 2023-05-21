В Израиле не стихают протесты против судебной реформы

По данным местных СМИ, в прошлую субботу общее количество демонстрантов было несколько ниже обычного. Вероятно, это было связано с конфликтом между сектором Газа и Тель-Авивом, который в тот же день был завершен при посредничестве Египта. Однако накануне протесты вновь усилились: в двадцатую с начала демонстраций субботу на улицы вышли от 90 до 100 тысяч человек.