На экономическом форуме в Казани показали необычные экспонаты из мореного дуба

Предприятия Республики Мордовия, которые работают с мореным дубом, представили свою продукцию на XIV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Мореный дуб — это уникальный материал, пролежавший на дне рек несколько веков. Постепенно древесина меняла свои свойства и оттенок от светло-бурого до черного. Именно по цвету можно узнать возраст дуба.
«Много лет назад были те самые благоприятные условия, при которых росли густые дубовые рощи. Со временем стволы дубов, произраставших вдоль рек, погружались в воду. Прошли процессы физико-химического характера — процессы морения, в результате чего образовывался новый продукт», — рассказала представитель компании ООО «Ростр» Марина Кирюшкина.
Гости форума с интересом осматривали представленные экспонаты из мореного дуба: карандаш, карту Российской Федерации, шкатулку в виде желудя и другие объекты, выполненные из этого материала. Теперь материал официально зарегистрирован и именуется «Мордовский мореный дуб».
«Мы первые зарегистрировали интеллектуальную собственность на материал. Он так и называется — «Мордовский мореный дуб». Все, что пролежало свыше двух тысяч лет на дне мордовских рек, мы достаем и с этим работаем», — поделился новостью глава Республики Мордовия Артем Здунов.
ХIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» прошел на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо». В рамках мероприятия обсуждались вопросы сотрудничества и реализации совместных проектов, укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей регионов России и стран ОИС.