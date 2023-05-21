20 мая Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер», буквально с только что отбитой у врага территории западной части Артемовска заявил о полном освобождении города.
К этому дню подразделения ЧВК шли долгие 224 дня, каждый из которых состоял из беспримерных подвигов сотрудников компании, тактических успехов и тяжелых для каждого сердца потерь. Бывшие офицеры и генералы армии, органов правопорядка и государственной безопасности сражались за город в одном ряду с добровольцами из российской глубинки и с бывшими рецидивистами, вставшими на защиту своей страны буквально из мест лишения свободы. Результат сейчас очевиден всему миру: ЧВК доказала, что способна выполнять практически невыполнимые задачи.
Битва началась 8 октября 2022 года, когда первые подразделения «вагнеровцев» начали заходить на городские окраины. В дальнейшем была реализована операция, получившая название «Бахмутская мясорубка». Ее целью стало предотвращение зимнего наступления ВСУ, о котором к тому времени было очень широко заявлено и на которое западные кураторы киевского режима сделали свою ставку.
Однако ряд заявлений Пригожина, адресованных лично Владимиру Зеленскому, сыграли с Украиной злую шутку: актер, оказавшийся у власти, посчитал эти предложения личным вызовом «на слабо» и предпринял все возможные усилия, чтобы удержать «фортецю». В результате в обороне города задействовали практически все части, которые были сформированы, снабжены и обучены на западных полигонах специально для проведения «зимнего наступления» — «мясорубка» началась.
По оценкам западных изданий и заявлениям нашей стороны, только убитыми Украина потеряла в Артемовске от 39 до 50 тысяч военнослужащих ВСУ, националистов и наемников. Ранеными — примерно втрое больше, значительная часть из них уже никогда не вернется в строй.
Здесь были разбиты, разгромлены или уничтожены подразделения 26-й, 43-й и 45-й артиллерийских бригад (которые были вооружены в основном западными артиллерийскими системами), 24-я, 28-я, 30-я, 53-я, 57-я, 92-я и 93-я механизированные бригады из числа «старых» украинских соединений, 60-я, 62-я, 63-я механизированные бригады и 61-я егерская из числа «новых» соединений, 46-я, 77-я, 80-я и 81-я аэромобильные бригады десантно-штурмовых войск, 4-я и 17-я танковая бригады (которым не помогла западная техника). Также были разгромлены подразделения 109-й, 116-й, 119-й, 241-й и 242-й бригад территориальной обороны.
Националисты теряли личный состав в 226-м батальоне «Кракен», 214-м батальоне «Опфор», в бригаде наступления «Азов»✱ (запрещен в РФ), в 67-й «карательной» бригаде «Правого сектора»✱✱ (запрещен в РФ), а также в «иностранных» батальонах — «Грузинском», «Шейха Мансура» и других.
Критические потери понесли украинские специальные части: 5-й штурмовой полк, 8-й полк сил специальных операций, 1-я бригада специального назначения имени Ивана Богуна.
За несколько недель до завершения операции подразделения ЧВК «Вагнер» установили огневой контроль над последней дорогой из Артемовска, ведущей в Часов Яр. В результате у врага возросли санитарные потери из-за сложности в организации эвакуации раненых. С этого момента судьба города была решена.
На известие о взятии Артемовска прогнозируемо реагировали украинские официальные лица. Так как Зеленский был «на выезде», за него пришлось отдуваться Анне Маляр, заместителю главкома ВСУ. Она дежурно бросилась заверять, якобы заявление Пригожина — лишь элемент российской пропаганды. Однако вскоре случился настоящий спектакль с заявлениями Зеленского.
Отвечая на вопрос Reuters, находится ли город под контролем украинских сил, он ответил: «Я думаю, что нет». При этом артист сделал весьма красочное дополнение: «На данный момент он существует только в наших сердцах». Смысл послания ясен.
Получив, видимо, нагоняй от своих западных кукловодов, команда Зеленского принялась перешивать ответ президента Украины. Исправлять ситуацию пришлось пресс-секретарю президента Сергею Никифорову, который попытался изменить формулировку вопроса, чтобы исказить смысл ответа. По его словам, ответ «Думаю, нет» был дан на вопрос о том, взяли ли россияне Артемовск.
Интересно и, конечно, ожидаемо, подсуетился американский Институт изучения войны (ISW). Аналитики заявили, что «захват оставшихся кварталов в Бахмуте не имеет стратегического значения», поскольку это якобы не позволит РФ создать значимый плацдарм для дальнейших наступательных операций, тогда как украинские контратаки «осложняют продвижение российских подразделений за пределы города в ближайшей перспективе». В общем, как обычно.
Однако, вся эта словесная эквилибристика не может изменить результат. Бахмут взят, и отныне ему возвращено русское название Артемовск.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
- ✱✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация