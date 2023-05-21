Артемовский разгром: Украина лишилась главного символа своей обороны

К этому дню подразделения ЧВК шли долгие 224 дня, каждый из которых состоял из беспримерных подвигов сотрудников компании, тактических успехов и тяжелых для каждого сердца потерь. Бывшие офицеры и генералы армии, органов правопорядка и государственной безопасности сражались за город в одном ряду с добровольцами из российской глубинки и с бывшими рецидивистами, вставшими на защиту своей страны буквально из мест лишения свободы. Результат сейчас очевиден всему миру: ЧВК доказала, что способна выполнять практически невыполнимые задачи.