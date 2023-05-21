Политолог Корнилов назвал позицию НАТО по вступлению Украины в военный блок «мантрой»

Вступление Украины в Североатлантический альянс «не произойдет в обозримом будущем». Об этом в интервью немецкому телеканалу Welt на полях саммита стран «Большой семерки» заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что украинское государство в настоящий момент не соответствует принятым в НАТО критериям.
Корреспондент ФАН обратился к политическому обозревателю МИА «Россия сегодня» Владимиру Корнилову, чтобы узнать, чем обосновано такое категоричное мнение главы немецкого правительства.
«Это всего лишь повторение официальной позиции НАТО, — заметил политолог. — Об этом, в частности, заявлял генсек Альянса Йенс Столтенберг, да и позиция других стран, входящих в военный блок, звучит схожим образом. Им же всем надо объяснять, почему Украина все еще не в НАТО! Вот и рассказывают, что Киев не соответствует каким-то там критериям, что ему еще нужно «подтянуться» и так далее».
При этом, добавил эксперт, все вышеупомянутые акторы международной политики парадоксальным образом «поддерживают стремление Украины стать членом Североатлантического альянса».
«Вот Шольц и повторяет эту заезженную мантру, которую страны НАТО выработали еще в 2008 году, со времен бухарестского саммита, на котором впервые прозвучала мысль, что когда-то, в будущем, Грузия и Украина могут войти в состав военного блока», — резюмировал Корнилов.
Ранее ФАН писал, что США неслучайно подняли вопрос о вхождении Украины в НАТО.