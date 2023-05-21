Политолог Корнилов назвал позицию НАТО по вступлению Украины в военный блок «мантрой»

Вступление Украины в Североатлантический альянс «не произойдет в обозримом будущем». Об этом в интервью немецкому телеканалу Welt на полях саммита стран «Большой семерки» заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что украинское государство в настоящий момент не соответствует принятым в НАТО критериям.