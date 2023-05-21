Налетчики в балаклавах похитили из дома депутата Кабардино-Балкарии Александра Макарьева 18 миллионов рублей

После того как мужчина открыл им дверь, налетчики избили его, а затем, приставив нож к горлу, забрали картонную коробку с 18 миллионами рублей внутри. Грабителей разыскивают полицейские. По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Разбой».