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Налетчики в балаклавах похитили из дома депутата Кабардино-Балкарии Александра Макарьева 18 миллионов рублей

Происшествия
Налетчики в балаклавах похитили из дома депутата Кабардино-Балкарии Александра Макарьева 18 миллионов рублей

Неизвестные налетчики в балаклавах похитили из дома депутата Кабардино-Балкарии Александра Макарьева 18 миллионов рублей, угрожая ему ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Преступление произошло в ночь на 20 мая в городе Майский. Двое незнакомцев в балаклавах постучали в дом члена комиссии совета местного самоуправления Макарьева.

После того как мужчина открыл им дверь, налетчики избили его, а затем, приставив нож к горлу, забрали картонную коробку с 18 миллионами рублей внутри. Грабителей разыскивают полицейские. По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Разбой».

Ранее в Майском социальная работница спугнула двух воров. Женщина пришла проверить 91-летнюю подопечную, но обнаружила преступников.
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