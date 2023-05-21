Эфиопия достигла экономии бюджета благодаря импортозамещению

Согласно заключению экспертов, за период с сентября 2022 года по май 2023 года расходы сократились на 1,9 миллиарда долларов за счет отказа от импортных товаров. Представитель Минпромторга африканского государства отметил увеличение мощностей производственного сектора, а также достижение его целевых показателей. Кроме того, устойчивая тенденция к росту наблюдается в аграрной сфере.