Эфиопия достигла экономии бюджета благодаря импортозамещению

Аддис-Абеба, 21 мая. Оценка эффективности финансового развития Эфиопии показала, что импортозамещение позволило сэкономить бюджет страны.
Согласно заключению экспертов, за период с сентября 2022 года по май 2023 года расходы сократились на 1,9 миллиарда долларов за счет отказа от импортных товаров. Представитель Минпромторга африканского государства отметил увеличение мощностей производственного сектора, а также достижение его целевых показателей. Кроме того, устойчивая тенденция к росту наблюдается в аграрной сфере.
Чиновник подчеркнул, что экономии бюджета удалось достичь благодаря принимаемым мерам, таким как увеличение доли местной обрабатывающей промышленности, отказ от импортной сельскохозяйственной продукции и выход на международный рынок. Помимо этого, по мнению аналитиков, на положительные результаты повлияло усовершенствование фискальной политики.
В дополнение ко всем шагам по улучшению уровня жизни в государстве эфиопское правительство анонсировало запуск программы по экспорту пшеницы. Власти республики приняли решение перейти на выращивание злаков своими силами и не закупать сырье заграницей.