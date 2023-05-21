Канада готова усиливать поддержку Украины, в том числе, в вопросе подготовки украинских пилотов. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его словам, Оттава продолжит делать все возможное, чтобы помочь Киеву «держаться и вернуть свою территорию».
Корреспондент ФАН обратился к политическому обозревателю МИА «Россия сегодня» Владимиру Корнилову, чтобы узнать, насколько важна помощь Канады для Киева.
«Даже если Оттава сосредоточится только на обучении летчиков, это уже будет немало, — заметил политолог. — Насколько мы знаем, Трюдо не единственный, кто намерен поддерживать Киев — в этом едины все участники саммита G7, что уже подтвердил президент США Джозеф Байден. Все страны «семерки» готовы подготавливать украинских пилотов для полетов на F-16!»
Расхождения среди участников встречи в Хиросиме есть только по вопросу того, кто именно будет осуществлять передачу этих истребителей Киеву, добавил эксперт
«Единственная загвоздка была в том, что США до саммита не давали официальное добро на поставки этих технологий — но теперь и она также устранена, — заявил собеседник ФАН. — А Канада, в принципе, уже с 2014 года вносила ощутимый вклад в разжигание конфликта внутри Украины: вкладывалась в обучение нацгвардии киевского режима, в амуницию, в оружие».
В этом отношении, продолжил Корнилов, позиция Оттавы является вполне последовательной.
«Канадское правительство сразу сделало ставку на то, чтобы внутри Украины гибло как можно больше людей, — подчеркнул политолог. — И Трюдо остается верным этой политике».
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