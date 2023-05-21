Политолог Корнилов рассказал, чем и как Канада поддерживает Украину

Канада готова усиливать поддержку Украины, в том числе, в вопросе подготовки украинских пилотов. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его словам, Оттава продолжит делать все возможное, чтобы помочь Киеву «держаться и вернуть свою территорию».