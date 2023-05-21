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Австралийский альпинист погиб при возвращении с вершины Эвереста

Происшествия
Австралийский альпинист погиб при возвращении с вершины Эвереста

Австралиец Джейсон Бернард Кеннисон умер на высоте более восьми тысяч метров, сообщает издание Himalayan.

Альпинист скончался во время спуска с вершины Эвереста. По данным издания, мужчина стал чувствовать недомогание, после чего гиды довели его до уступа на южной вершине. Там австралиец потерял сознание и больше не приходил в себя.

Известно, что его тело до сих пор находится на склоне. Кеннисон стал десятым альпинистом, скончавшимся на Эвересте этой весной.

Ранее российского альпиниста эвакуировали с Эльбруса с признаками горной болезни. В поисково-спасательной операции участвовали десять человек и две единицы техники.
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