Австралийский альпинист погиб при возвращении с вершины Эвереста

Австралиец Джейсон Бернард Кеннисон умер на высоте более восьми тысяч метров, сообщает издание Himalayan.
Альпинист скончался во время спуска с вершины Эвереста. По данным издания, мужчина стал чувствовать недомогание, после чего гиды довели его до уступа на южной вершине. Там австралиец потерял сознание и больше не приходил в себя.
Известно, что его тело до сих пор находится на склоне. Кеннисон стал десятым альпинистом, скончавшимся на Эвересте этой весной.
Ранее российского альпиниста эвакуировали с Эльбруса с признаками горной болезни. В поисково-спасательной операции участвовали десять человек и две единицы техники.