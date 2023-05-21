«Их не выкладывают, потому что идет цензура»: Пригожин объяснил причину отсутствия сюжетов о ЧВК «Вагнер» на центральных телеканалах

Центральные телеканалы России не пропускают в эфир репортажи о ЧВК «Вагнер», поскольку они попали под полную цензуру. Соответствующее заявление сделал основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Он объяснил, что основной аудиторией телевидения является бюрократическая прослойка. Именно для них работает руководство центральных каналов. При этом рядовые граждане страны предпочитают черпать информацию из соцсетей и других источников.
Пригожин также рассказал, что военкоры, посещающие Донбасс, не могут не упомянуть ЧВК «Вагнер». По его словам, им стыдно не рассказать об успехах «музыкантов» в своих репортажах.
«Поэтому центральные телеканалы стараются профильтровать с точки зрения администрации телеканалов и убрать ЧВК «Вагнер», потому что центральные телеканалы, основная их публика, основные потребители, это те люди, которые сидят в бюрократических кабинетах», — сказал Пригожин.
Основатель ЧВК «Вагнер» также указал на бюрократические сложности в российских телеканалах. По словам Пригожина, сюжеты про ЧВК «Вагнер» проходят «50 кабинетов вверх, а потом 50 кабинетов вниз».
«Репортеры центральных телеканалов вчера звонили и говорили, елки-палки, почему мы не можем порадоваться со всей страной за успехи ЧВК «Вагнер». Мы сняли репортажи, готовы их выложить, но их не выкладывают, потому что идет цензура», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» сообщил, что бойцы «оркестра» 20 мая полностью освободили Артемовск. По словам Пригожина, там «вагнеровцы» боролись не только с украинской армией, но и с российской бюрократией, которая вставляла палки в колеса.