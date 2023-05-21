Сыгравший главную роль в фильме-спектакле «Гвоздь из родного дома» Евгений Лукошков скончался в 65 лет

Исполнивший главную роль в фильме-спектакле «Гвоздь из родного дома» заслуженный артист России Евгений Лукошков скончался в 65 лет. Это следует из информации на сайте kino-teatr.ru.
Актер окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) в 1979 году. После этого он в течение десяти лет играл роли на сцене Ленинградского академического театра драмы имени А.С.Пушкина, который сейчас называется Александринским.
За свою карьеру Лукошков снялся в пяти фильмах-спектаклях. Помимо этого, он исполнил роль директора арт-галереи в сериале «Черный Ворон».
Из жизни в 78 лет ушел актер Олег Василюк. Он сыграл в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей».