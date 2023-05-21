Сыгравший главную роль в фильме-спектакле «Гвоздь из родного дома» Евгений Лукошков скончался в 65 лет

Актер окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) в 1979 году. После этого он в течение десяти лет играл роли на сцене Ленинградского академического театра драмы имени А.С.Пушкина, который сейчас называется Александринским.