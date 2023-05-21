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Историк моды Александр Васильев: российский стиль ничего не потерял с отъездом некоторых звезд

Общество
Историк моды Александр Васильев: российский стиль ничего не потерял с отъездом некоторых звезд

Телеведущий Александр Васильев считает покинувших Россию певиц Аллу Пугачеву и Лайму Вайкуле, а также актрис Ренату Литвинову и Чулпан Хаматову иконами стиля своего времени. Несмотря на это, он подчеркнул, что мода в стране от их отъезда ничего не потеряла.

В интервью телеканалу RTVI он отметил, что «больше всего повезло» Пугачевой. Как доказательство он привел множество новостных заметок о Примадонне в российских информационных ресурсах.

«Несмотря на то, что ее очень клеймили, она не сходит из новостной ленты в России… Каждый день, заходя в «Яндекс», я вижу новость о Пугачевой… Значит интерес не пропал, и это продается, иначе бы не писали», — объяснил Васильев.

Также он считает, что отъезд этих звезд из России не повлиял на отечественный стиль, а сильный удар по моде нанесло закрытие глянцевых журналов.

Ранее основатель дома YANINA Юлия Янина назвала умершего кутюрье Вячеслава Зайцева «ледоколом» для модельеров более молодых поколений, проложившим дорогу отечественному дизайну одежды.
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