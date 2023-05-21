Историк моды Александр Васильев: российский стиль ничего не потерял с отъездом некоторых звезд

Телеведущий Александр Васильев считает покинувших Россию певиц Аллу Пугачеву и Лайму Вайкуле, а также актрис Ренату Литвинову и Чулпан Хаматову иконами стиля своего времени. Несмотря на это, он подчеркнул, что мода в стране от их отъезда ничего не потеряла.