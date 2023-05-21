«Крылья Советов» одержали победу в домашнем матче над «Уралом» в Российской премьер-лиге

Ранее гендиректор клуба «Крылья Советов» Вадим Андреев обвинил судейскую бригаду в непрофессионализме после матча с «Пари Нижний Новгород». По его словам, арбитры намеренно игнорировали грубую игру по отношению к его футболистам и не назначали пенальти.