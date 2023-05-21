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«Крылья Советов» одержали победу в домашнем матче над «Уралом» в Российской премьер-лиге

Спорт
«Крылья Советов» одержали победу в домашнем матче над «Уралом» в Российской премьер-лиге

Футболисты самарского клуба «Крылья Советов» разгромили екатеринбургский «Урал» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (ЗПЛ).

Встреча прошла в Самаре 21 мая и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Своей победой «Крылья Советов» прервали пятиматчевую серию проигрышей.

Мячи забили игроки Ленн Бейл (4 минута дополнительного времени), Дмитрий Цыпченко (52 минута) и пробивший пенальти Бенхамин Гарре (60 минута).

Ранее гендиректор клуба «Крылья Советов» Вадим Андреев обвинил судейскую бригаду в непрофессионализме после матча с «Пари Нижний Новгород». По его словам, арбитры намеренно игнорировали грубую игру по отношению к его футболистам и не назначали пенальти.
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