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Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о сбитом БПЛА в Белгородском районе

Происшествия
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о сбитом БПЛА в Белгородском районе

В Белгородском районе система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат. Об этом 21 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава субъекта поделился информацией в личном Telegram-канале. Он отметил, что в результате ликвидации дрона никто не пострадал. Последствия происшествия на земле уточняют сотрудники оперативных служб.

Ранее два села попали области под обстрел со стороны украинских военнослужащих. По словам Гладкова, удар отразился лишь на состоянии офиса семейного врача в Тишанке и двух частных домовладений в Новой Таволжанке.
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