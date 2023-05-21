Пожар в сарае с запертым 11-летним жителем Раменского мог начаться внутри постройки

Дознаватели назвали предполагаемое место начала пожара, в результате которого в подмосковном Раменском погиб 11-летний мальчик. По предварительной версии, очаг возгорания мог располагаться внутри сарая возле двери, сообщает источник ФАН в экстренных службах.
По его словам, пока нет официального заключения специалистов на этот счет. Предполагается, что школьник намеревался сжечь дверь, чтобы выйти из запертой снаружи постройки. При этом никто из опрошенных не верит, что у ребенка из благополучной семьи могли быть с собой спички и горючее. Не имея указанных приспособлений поджечь дверь сарая невозможно.
Ранее сообщалось, что заживо сгоревший в подмосковном Раменском школьник не был пироманом и воспитывался в благополучной семье. Погибший мальчик хорошо учился и занимался спортом.