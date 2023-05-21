Пожар в сарае с запертым 11-летним жителем Раменского мог начаться внутри постройки

По его словам, пока нет официального заключения специалистов на этот счет. Предполагается, что школьник намеревался сжечь дверь, чтобы выйти из запертой снаружи постройки. При этом никто из опрошенных не верит, что у ребенка из благополучной семьи могли быть с собой спички и горючее. Не имея указанных приспособлений поджечь дверь сарая невозможно.