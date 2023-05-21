На участке трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск остановили движение из-за верхового пожара

Верховой пожар охватил трассу Екатеринбург — Реж — Алапаевск и спровоцировал остановку движения. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
Из-за сильного задымления был перекрыт участок дороги со 143-го по 145-й километр. Из-за остановки движения на трассе образовалась многокилометровая пробка. Сотрудники ДПС предупреждают водителей о заторе и отправляют их в объезд через населенные пункты Коптелово, Костино и Невьянское.
Ранее из-за мощных лесных пожаров перекрыли автомобильную межрегиональную трассу Тюмень — Омск. Движение было остановлено на участке с 38-го по 41-й километр.