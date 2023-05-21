Екатерина Мизулина высказалась о роли государства в борьбе с травлей детей после гибели ребенка в Раменском

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала бороться с травлей детей. Она высказалась о роли государства в этом вопросе после гибели 11-летнего мальчика в подмосковном Раменском.
В своем Telegram-канале Мизулина отметила, что ежедневно получает сообщения от несовершеннолетних о случаях травли и насилия со стороны сверстников. В такой ситуации дети боятся покинуть дом и выйти на улицу.
«Нужны системные меры со стороны государства, в первую очередь профилактического и воспитательного характера. Мы будем этого добиваться», — заявила она.
В Подмосковье в сарае заживо сгорел ребенок. В связи с этим возбуждено уголовное дело. По данным следствия, мальчик оказался запертым в постройке из-за действий других детей.