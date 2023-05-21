Историк моды Александр Васильев назвал Ольгу Бузову и SHAMAN современными иконами стиля в России

Современный модный стиль в РФ в сочетании с собственными предпочтениями наиболее удачно получается демонстрировать исполнителям Ольге Бузовой и SHAMAN. Таким мнением поделился почетный член Российской академии художеств, телеведущий Александр Васильев.
В интервью телеканалу RTVI он отметил хорошую фигуру Бузовой, которой на сцене удается выглядеть привлекательно, в стиле дизайнера Валентина Юдашкина. Что касается SHAMAN, по словам искусствоведа, «он побил все рекорды популярности».
Отвечая на вопрос об общем стиле на российской эстраде, Васильев заверил, что в это смысле модными образами будет руководить его коллега Надежда Бабкина, поскольку она очень любит «народный стиль и национальные песни».
Ранее стилист Элина Кузнецова оценила гардеробы блогера Оксаны Самойловой и телеведущей Ксении Бородиной и раскрыла их стоимость.