Первый в мире: что нужно знать о танкере «Вандал»

Вандалы известны в качестве германцев-варваров, разрушивших древний Рим. Далее это имя стало нарицательным, и сегодня в русском языке есть даже специальный термин «вандализм». Однако имеется предположение, что за этнонимом «вандалы» скрываются отнюдь не германцы, а славяне. Их называли также и вендами, что до сих пор сохранило следы в некоторых языках. Так, по-фински Россия Venäjä, а русский — venäläinen.