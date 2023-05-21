Первый в мире: что нужно знать о танкере «Вандал»

21 мая 1903 года в Нижнем Новгороде был спущен на воду теплоход «Вандал». Это речное нефтеналивное судно или танкер, а также не только первый в мире теплоход, но и, одновременно, дизель-электроход.
Постройка первых теплоходов в мире началась в 1902 году на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде. Товарищество «Бранобель» заказало сразу три однотипных судна — «Вандал», «Сармат» и «Скиф». Все это — танкеры, предназначавшиеся для транспортировки нефти из Рыбинска в столицу Российской империи.
Маршрут лежал и по рекам, и по озерам — Онежскому и Ладожскому. В Петербурге был сконструирован и двигатель, то есть корпус «Вандала» (первого судна серии) был отбуксирован в город на Неве, где и был доукомплектован новейшим оборудованием. Это заслуга инженеров завода Нобилей, тесно сотрудничавшего с Россией.
«Вандал» хорошо себя зарекомендовал во время испытаний, но в первой же рейсе попал в аварию. После ремонта проработал еще 10 лет.
Его собрат «Сармат» также был введен в эксплуатацию в 1903 году и прослужил до 1923 года.
К 1914 году по речным системам империи ходило более 200 судов такого типа, а неспокойную границу с Китаем охраняли дизельные броненосцы–мониторы, курсировавшие по Амуру.
В Германии теплоходы начали строить в 1911 году, в Великобритании и Дании в 1912-м.
У читающих эти строки может возникнуть вопрос: а что за странное такое название «Вандал»?
Вандалы известны в качестве германцев-варваров, разрушивших древний Рим. Далее это имя стало нарицательным, и сегодня в русском языке есть даже специальный термин «вандализм». Однако имеется предположение, что за этнонимом «вандалы» скрываются отнюдь не германцы, а славяне. Их называли также и вендами, что до сих пор сохранило следы в некоторых языках. Так, по-фински Россия Venäjä, а русский — venäläinen.
Согласно гипотезе, вандалы не были такими уж разрушителями (наоборот, довольно просвещенным народом), это поздний миф. Собственно, в привычном нам значении «вандалы» и «вандализм» — феномен конца XIX века. Поэтому первый теплоход и получил название в честь этнонима, одного из возможных предков русского народа. Таковыми же считали и скифов, и сарматов.