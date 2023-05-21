«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном. Василий Власов

Кроме того, в эфире программы говорили о Владимире Жириновском, о скандалах вокруг набора добровольцев в ряды ЧВК «Вагнер» в Петербурге, современном обществе и многом другом. Все подробности интервью с Василием Власовым — в новом выпуске программы «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном.