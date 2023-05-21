«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном. Василий Власов

Гостем нового выпуска программы «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал депутат Государственной думы Российской Федерации Василий Власов.
В интервью гость рассказал о своем отношении к покинувшим страну россиянам после начала специальной военной операции. По мнению политика, эмигрировавшие соотечественники, которые публично высказываются в негативном ключе о своей Родине, должны быть лишены гражданства.
«Когда нехороший человек совершает противоправные действия, мы совершенно спокойно должны лишить его всего хорошего, чтобы он перестал быть гражданином России и не позорил нас», — заявил депутат.
Власов — настоящий патриот своей страны, он убежден , что русские люди не пропадут даже в самой непростой ситуации, поэтому страна сможет приспособиться к любым западным санкциям.
«Россия — очень богатая страна, причем не только своими ресурсами, но и человеческим капиталом. У нас потрясающие и умнейшие люди, за которых борются любые компании во всем мире», — подчеркнул политик.
Кроме того, в эфире программы говорили о Владимире Жириновском, о скандалах вокруг набора добровольцев в ряды ЧВК «Вагнер» в Петербурге, современном обществе и многом другом. Все подробности интервью с Василием Власовым — в новом выпуске программы «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном.