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«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном. Василий Власов

ФАН-ТВ

Гостем нового выпуска программы «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал депутат Государственной думы Российской Федерации Василий Власов.

В интервью гость рассказал о своем отношении к покинувшим страну россиянам после начала специальной военной операции. По мнению политика, эмигрировавшие соотечественники, которые публично высказываются в негативном ключе о своей Родине, должны быть лишены гражданства.

«Когда нехороший человек совершает противоправные действия, мы совершенно спокойно должны лишить его всего хорошего, чтобы он перестал быть гражданином России и не позорил нас», — заявил депутат.

Власов настоящий патриот своей страны, он убежден , что русские люди не пропадут даже в самой непростой ситуации, поэтому страна сможет приспособиться к любым западным санкциям.

«Россия очень богатая страна, причем не только своими ресурсами, но и человеческим капиталом. У нас потрясающие и умнейшие люди, за которых борются любые компании во всем мире», — подчеркнул политик.

Кроме того, в эфире программы говорили о Владимире Жириновском, о скандалах вокруг набора добровольцев в ряды ЧВК «Вагнер» в Петербурге, современном обществе и многом другом. Все подробности интервью с Василием Власовым — в новом выпуске программы «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном.
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