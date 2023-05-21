Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков гарантировал достаточное количество бюджетных мест в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что более 600 тыс. бюджетных мест предусмотрено для абитуриентов на будущий учебный год.
Глава министерства в программе на телеканале «Россия-1» сообщил, что нет повода для беспокойства. Около 626 тысяч абитуриентов смогут поступить в университеты на бюджетные программы обучения.
Также чиновник назвал заслуженным и логичным предоставление участникам СВО и их детям льгот при приеме в вузы. По его данным, в прошлом году этим правом воспользовались около 2 тысяч человек.
Ранее Фальков сообщил, что переход на обучение по новой системе высшего образования произойдет в 2025 году. По словам министра, нововведения не коснутся правил приема студентов в университеты.