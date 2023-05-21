Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о подготовке западными спецслужбами терактов против него

Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия-1» заявил о том, что знает о подготовке иностранными спецслужбами терактов против него.
По словам руководителя республики, представителям Запада не нравится активная его позиция по вопросу сохранения государственности РФ. Поэтому они делают все, чтобы избавиться от него. Глава ЧР заявил, что у него есть информация о терактах, готовящихся против него.
Также Кадыров прокомментировал высказывание начальника ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру». Глава Чечни считает, что начальнику киевской разведки «светит пожизненная камера или пуля», так как у граждан РФ есть свои защитники.
Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании о ситуации на Северо-Западе страны заявил, что власти Украины пытаются всеми способами дестабилизировать обстановку в России. Теракты входят в число методов, используемых киевскими спецслужбами для достижения цели.