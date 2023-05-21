Визит министра нацбезопасности Израиля Бен Гвира на Храмовую гору осудили палестинцы

Палестинский политик Набиль Абу Рудейне назвал посещение Храмовой горы министром национальной безопасности Израиля Итамаром Бен Гвиром «вопиющим нападением» на мечеть Аль-Акса, сообщает информационное агентство WAFA.
Во время празднования Дня Иерусалима 18 мая около 1146 евреев прибыли в Старый город. На мероприятии присутствовали несколько министров и депутатов кнессета. Однако лидер крайне правой партии «Оцма Йехудит» Бен Гвир посетил мечеть лишь через 2 дня после праздника. По информации Haaretz, он не согласовал визит с Иорданским Вакфом — органом, который номинально контролирует это место. Лидер ХАМАС Мухаммад Хамада подчеркнул, что представители движения «не оставят Аль-Аксу в покое» и Израиль «понесет ответственность за варварские вторжения своих министров и стад поселенцев».
Заявление прокомментировал Бен Гвир:
«Я счастлив быть в самом важном месте для нашего народа. Следует сказать, что полиция здесь проделывает замечательную работу и еще раз доказывает, кто главный в Иерусалиме. Все угрозы ХАМАС ничего не изменят, мы хозяева всей Земли Израиля».
Глава администрации святыни раввин Шимшон Эльбаум одобрил посещение мечети Аль-Акса Бен Гвиром:
«Его присутствие здесь придает смысл лозунгу "Храмовая гора в наших руках", которому недавно исполнилось 56 лет. После его вступления в должность мы укрепили правление Израиля в этих местах».
Палестинская сторона осуждает визит министра, заявляя, что еврейские власти хотят насильственно изменить статус-кво в святых местах Иерусалима. Представители МИД Иордании назвали этот инцидент «опасной и неприемлемой эскалацией» и «вопиющим нарушением международного права».
До и во время марша по всему Старому городу в День Иерусалима 18 мая вспыхнули потасовки между евреями, арабами и полицейскими возле Львиных ворот. Израильские ультранационалисты избили палестинских жителей, что привело к столкновениям. Нападению также подверглись журналисты — участники марша бросали в них камни.
Бен Гвир и ранее посещал мечеть Аль-Акса. Тогда большинство стран мирового сообщества осудили его действия. Палестинцы же вовсе выступают против любого присутствия евреев на религиозном объекте. Сейчас последним дается ограниченное время, чтобы посетить святыню через одни ворота и пройти по определенному маршруту в тесном сопровождении полиции. Бен Гвир хочет изменить существующую систему.
Конфликт между сторонами начался еще в 1967 году, когда Храмовую гору захватили еврейские силы. После этого спор из-за святыни то разгорался, то уходил в затишье. Наиболее ожесточенные столкновения произошли в 2021 году, которые привели к 11-дневной войне.