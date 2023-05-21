Визит министра нацбезопасности Израиля Бен Гвира на Храмовую гору осудили палестинцы

Во время празднования Дня Иерусалима 18 мая около 1146 евреев прибыли в Старый город. На мероприятии присутствовали несколько министров и депутатов кнессета. Однако лидер крайне правой партии «Оцма Йехудит» Бен Гвир посетил мечеть лишь через 2 дня после праздника. По информации Haaretz, он не согласовал визит с Иорданским Вакфом — органом, который номинально контролирует это место. Лидер ХАМАС Мухаммад Хамада подчеркнул, что представители движения «не оставят Аль-Аксу в покое» и Израиль «понесет ответственность за варварские вторжения своих министров и стад поселенцев».