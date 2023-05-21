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В МИД РФ назвали решения саммита стран «Большой семерки» политизированными и одиозными

Политика
В МИД РФ назвали решения саммита стран «Большой семерки» политизированными и одиозными

В Министерстве иностранных дел России заявили, что решения, принятые странами на саммите «Большой семерки», являются политизированными и одиозными. Более того, сам союз необратимо деградировал.

Сегодня, 21 мая, завершилось заседание лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США. Также в этом году на саммит G7 был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

Следует отметить, что в МИД негативно отреагировали на приезд киевского лидера в Хиросиму. В ведомстве подчеркнули, что таким образом государства превратили саммит в пропагандистское шоу.

Ранее стало известно, что Зеленский в рамках встречи обратился к участникам с просьбой гарантировать безопасность для страны «до ее вступления в НАТО».
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